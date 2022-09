Abus de confiance: L’électricien-auto Moussa F. gruge plusieurs personnes dont un policier et un gendarme

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

La police de la Médina a déféré au parquet un électricien automobile du nom de Moussa F. Condamné dans le passé pour vol en réunion, le mis en cause a escroqué de nombreuses personnes dont un gendarme et un policier, révèle L'As.



Électricien de profession, condamné dans le passé pour vol en réunion, l’électricien-auto Moussa F. va retourner en prison pour le délit d’abus de confiance au préjudice de plusieurs personnes dont un gendarme et un policier. Il y a quelques jours, Moussa F. s’est présenté dans les locaux du commissariat du quatrième arrondissement de la Médina pour rendre visite au brigadier-chef El .H.M.D et lui diagnostiquer son véhicule. Ainsi, l’électricien déclare au flic que son véhicule a de graves problèmes électriques. Il arrache les fils et se présente en sauveur capable de réparer le véhicule. Séance tenante, Moussa F. réclame une avance au policier afin de se mettre au travail. Une requête à laquelle accède le brigadier-chef de police qui lui remet une avance. Mais au lieu de débuter le travail, Moussa F. revient quelques jours plus tard au commissariat de la Médina sans même avertir le flic qui lui avait confié le travail. Et c’est pour soustraire un appareil de chauffage et un radiateur. Lorsque le policier lui en a fait la remarque, Moussa F., toujours dans ses œuvres délictuelles, tente de soutirer encore de l’argent à son client en lui faisant croire que l’appareil de chauffage et le radiateur sont en panne. Aussitôt, le brigadier-chef de police El.H.M.D comprend qu’il a affaire à un escroc. Sommé alors de rendre l’argent, les pièces du véhicule qu’il avait démontées, Moussa F. fuit son client et coupe toute liaison téléphonique.



Face à cette situation, les hommes du commissaire Abdou Sarr de la Médina font une réquisition qui a permis la localisation du mis en cause dans une station de taxis clandos auxHlm où il s’était réfugié. Sans tarder, les limiers de Médina entrent en action pour interpeller le mis en cause avant de le conduire au poste de Police où il a été placé en garde à vue.



Pluie de plaintes sur la tête de Moussa F



Dès l’arrestation de Moussa F., des personnes victimes de ses agissements se sont ruées au commissariat pour porter plainte contre lui. Il y a d’abord le commerçant Babacar F., habitant Almadies, qui dit avoir été grugé par le mis en cause à hauteur de 75 000 Fcfa.Il y a ensuite le gendarme G.S qui déclare avoir été déplumé de 250 000 Fcfa. Enfin, la vendeuse de pièces détachées, Aby, a été escroquée à hauteur de 25 000 Fcfa en plus d’avoir perdu le système électrique de sa voiture. A la suite de ces différentes dépositions, l’électricien Moussa F. a été déféré au parquet pour abus de confiance

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook