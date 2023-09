Abus de confiance: Le caissier indélicat pompe plus de 7 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Bénéficiant d’une confiance aveugle de son patron, le sieur Sayfoulaye D., gestionnaire d’une agence multi-services, a détourné l’argent de la caisse jusqu’à ce que le pot aux roses soit découvert. Selon nos sources, le sieur Sayfoulaye habitant la cité des Impôts et des Domaines de la Patte d’Oie, travaillait à la rue Carnot. Il avait en charge l’agence de transfert d’argent de son patron établi dans ladite rue. Tout se passait bien jusqu’à ce que Sayfoulaye prenne une mauvaise direction. Il a commencé à détourner l’argent de la caisse. Son modus operandi consistait à faire des transferts de fonds vers son propre compte. Et dans la journée du 7 septembre 2023, le mis en cause, qui avait l’habitude de faire son bilan journalier, ne l’a pas fait.



D'aprés le recit de "L'As", sommé de s’expliquer sur son attitude, Sayfoulaye dit avoir oublié de faire l’opération journalière de caisse. Son employeur pense que Sayfoulaye lui fera les comptes le lendemain. Finalement, il dira à son patron qu’il a remis ladite recette, estimée à 7 millions 257 mille 700 francs Cfa à un inconnu, qui lui aurait serré la main dans la rue. Il dit avoir été envoûté.



Des allégations qui ne vont pas du tout convaincre M. B. Diallo qui, après avoir vérifié la caisse, constate que son employé indélicat lui a volé plus de 7 millions FCfa. Sans tarder, M. B. Diallo se rend alors à la Division des investigations criminelles (Dic), pour porter plainte. Convoqué par les enquêteurs, Sayfoulaye déclare avoir été envoûté mais aussi avoir effectué des transferts vers son compte, pour avoir de l’argent de poche. Une déclaration qui n’a pas convaincu les limiers, qui vont le placer en garde-à-vue. Confronté à son employeur, Sayfoulaye a reconnu les faits, avant de proposer de payer l’argent par moratoire. M. Diallo exige le versement de la moitié de l’argent soit, l’équivalent de 3 millions 561 mille 580 francs Cfa, pour accepter le moratoire. Alors, le caissier a été déféré au parquet pour abus de confiance.

Ndèye Fatou Kébé