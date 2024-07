Abus de confiance et escroquerie portant sur 2 millions FCfa : Famara Ibrahima Cissé de l’Acsif, relaxé

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2024 à 12:01

Bonne nouvelle pour le président de l’Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières (Acsif). Ayant fait l’objet, au mois de juillet dernier, d’une arrestation pour escroquerie et d’abus de confiance portant sur la somme de 2 millions de francs Cfa, il a finalement été relaxé à l’issue de son procès l’opposant au sieur Mboup. Et en plus de cette relaxe, le tribunal a ordonné la restitution du véhicule du président de l’Acsif, scellé depuis le 2 juillet 2024, détaille "Bes Bi", qui donne l'information..



Pour rappel, dans le cadre de cette affaire, Famara Ibrahima Cissé avait été déféré au parquet, après une garde-à-vue de trois jours au commissariat de Bel-Air. Il a finalement obtenu une liberté provisoire après une médiation pénale. En effet, il a été libéré après que sa famille a restitué au plaignant, P. Mboup, la somme de 2 millions de francs Cfa.

Ndèye Fatou Kébé