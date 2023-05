Abus de confiance portant sur 41 millions FCfa : Un administrateur de sociétés alpagué par la DIC

Le 28 août dernier, la dame N. A. Bâ avait saisi la Division des investigations criminelles (Dic) à travers une plainte à l'encontre du nommé P. Guèye, pour abus de confiance portant sur un préjudice de 41 360 000 FCfa.



En effet, la dame lui avait remis un acompte de 50 000 000 FCfa, pour la confection de 2 500 tables-bancs. Toutefois, après avoir encaissé les fonds, le mis en cause ne s'est exécuté qu'en partie. Venue confirmer sa plainte, N. A. Bâ a déclaré que dans le courant du mois de mai 2022, sa société dénommée Orion Équipements et Services avait signé un contrat de fourniture de 2 500 tables-bancs avec la société Générale Industrielle représentée par le nommé P. Guèye, pour un coût total de soixante millions de francs FCfa, à raison de 84 000 FCfa l'unité.



La plaignante d'ajouter qu’elle a versé au susnommé un acompte de cinquante millions pour la réalisation et la livraison sur les différents sites bénéficiaires des tables-bancs. En contrepartie, le nommé P. Guèye s'était engagé à lui livrer les 2 500 tables-bancs dans un délai de trois mois, à compter de la remise des fonds.



Toutefois, à date échue, le mis en cause ne s'est pas exécuté, malgré de nombreuses relances. Face son insistance, il a fini par lui livrer 360 tables-bancs, représentant la valeur de 18 640 000 FCfa et reste lui devoir 2 140 autres tables-bancs, correspondant à la somme de 41 360 000 FCfa.



Convoqué et entendu sur procès-verbal, le nommé P. Guèye a reconnu avoir encaissé de la dame N. A. Bâ, la somme de 50 000 000 FCfa, pour la réalisation et la livraison de 2 500 tables-bancs. Face aux hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la Dic, il a confié avoir déjà livré à la plaignante, au total, 1 680 tables-bancs à différents sites, notamment Mbour 1, Mbour 2, Keur Massar et au camp Thiaroye.



De ce fait, a-t-il précisé, il doit lui livrer 820 autres, dont 500 sont disponibles et sont dans son atelier. Il ne reste que le montage et l'assemblage du matériel, pour pouvoir ensuite les livrer à la plaignante



Revenant sur les raisons de son inexécution, l’administrateur de sociétés a prétendu avoir eu des pannes de machines. Confronté avec la plaignante, P. Guèye s'est engagé à lui livrer la totalité des 2 500 tables-bancs sur les différents sites, au plus tard le 31 août 2022. Cette proposition avait été acceptée par la dame N. A. Bâ. Toutefois, à l'échéance, il ne s'est pas exécuté.



Entendu à nouveau, P. Guèye a soutenu avoir été confronté à des difficultés financières. Cependant, d'après lui, il a pu livrer 1 250 tables bancs correspondant à trente millions FCfa et reste devoir à la plaignante vingt millions FCfa. Lors de la deuxième confrontation, la dame a exigé le remboursement, en espèces, des 20 millions FCfa.



Quant au nommé P. Guèye, il s'était engagé à nouveau à rembourser les fonds en deux tranches. Cette dernière a marqué son accord sur cette nouvelle proposition. Entendue à nouveau, la dame a déclaré aux enquêteurs que P. Guèye lui a versé la somme de 3 500 000 FCfa et reste lui devoir 16 500 000 FCfa.



Lors de la troisième confrontation, il s'est engagé à mettre à la disposition de la plaignante, une parcelle de 168 m², sise à Toubab Dialaw, estimée à 7 000 000 FCfa, à compter du mercredi 24 mai 2023 et à lui verser la différence de 9 500 000 FCfa en espèces, au plus tard le 2 juin 2023. La plaignante a marqué son accord sur cette proposition.



Au terme de sa période de garde-à-vue, l’administrateur de société P. Guèye, âgé de 57 ans, marié et père de plusieurs enfants, a été présenté devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, pour les faits d’abus de confiance portant sur un préjudice de 41 360 000 FCfa.











