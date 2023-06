Abus de confiance portant sur l’achat de matériels de boulangerie : S. Sadio gruge son ami à hauteur de quatre millions FCfa

Le commerçant S. Sadio va séjourner en prison, pour une longue période. Poursuivi pour abus de confiance portant sur plus de quatre (4) millions FCfa, il a été déféré hier. La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré au parquet le sieur S. Sadio, reconnu coupable d’abus de confiance. Commerçant de son état, il avait réussi à soutirer plus de 4 millions FCfa à l’un de ses amis, dans une sombre histoire d’ouverture de boulangerie à Bamako au Mali, informe "L'As".



Nourrissant l’ambition d’investir dans le domaine de la boulangerie, un ressortissant malien du nom de Coulibaly s’était rapproché de S. Sadio. Au bout de leurs échanges, ce dernier lui a notifié qu’il pouvait lui trouver du matériel requis. Pensant qu’il allait faire une bonne affaire, le sieur Coulibaly se frotte les mains. Il ne tardera pas à dégainer 4 millions 250 mille FCfa pour le remettre à Sadio. Une opération faite devant un témoin du nom de P.B.T.



Après avoir empoché l’argent, Sadio s’est volatilisé dans la nature. Se sentant grugé, Coulibaly entreprend des recherches pour découvrir le lieu de refuge de son bourreau. Ses recherches infructueuses, il décide de se rendre à la Division des investigations criminelles (Dic) pour porter plainte. Convoqué et interrogé, S. Sadio a reconnu les faits. Toutefois, il affirme avoir utilisé l’intégralité de l’argent pour la réalisation des travaux en équipements de boulangerie. Il précise que le total du projet devait être de 13 millions 800 mille francs Cfa. Une défense qui ne va guère convaincre les enquêteurs, qui ont décidé de l’envoyer en prison.