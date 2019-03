Abus sexuel, suivi de grossesse sur sa fille de 14 ans : Amadou Wade prend 10 ans de prison Amadou Wade a été condamné, hier, par le Tribunal de grande instance de Mbour de Mbour à 10 ans de prison ferme et une amende de 3 millions de francs à verser à sa fille adoptive, M. Faty âgée de 14 ans seulement, pour abus sexuel, suivi de grossesse, rapporte Enquête.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Attrait à la barre, le mis en cause a nié les faits, soutenant qu’il est impuissant et stérile. Sa fille adoptive qui lui a fait face, son bébé né au mois de janvier dans les bras, a indiqué qu’Amadou Wade, venait la retrouver chaque nuit dans son lit pour entretenir des relations sexuelles avec elle. Elle en avait d’ailleurs parlé à sa mère muette, qui s’est confiée à une voisine, laquelle a finalement amené la fille voire le médecin, pour découvrir sa grossesse.

Le père incestueux devra méditer sur son sort en prison.



