Accélération de la mise en œuvre des projets structurants : Le Fonsis et le Bocs signent un partenariat

Selon un communiqué de presse, cette alliance stratégique renforce la synergie entre les deux institutions pour optimiser la structuration, le financement et l'exécution des initiatives alignées sur les secteurs prioritaires de la Vision Sénégal 2050. Ensemble, ajoute la même source, le Fonsis et le Bocs ambitionnent de mobiliser le secteur privé, d'améliorer la coordination des interventions et de garantir un suivi rigoureux afin de maximiser l’impact socio-économique des projets.



«Le Fonsis est un investisseur de long terme qui intervient aux côtés du secteur privé dans des projets stratégiques. Ce cadre de collaboration avec le Bocs permettra de renforcer la confiance de nos partenaires financiers, à travers la mise en place d'un dispositif efficace capable de lever tout obstacle entravant l'exécution des projets qui transforment le Sénégal », a déclaré Babacar Gning, Directeur général du Fonsis.



«Le Bocs a pour mission de veiller à l'exécution efficace des projets stratégiques et réformes prioritaires du pays. Cette collaboration avec le Fonsis nous permettra d'optimiser la structuration des projets et de mobiliser plus efficacement les parties prenantes pour garantir leur succès », a de son côté indiqué Dr Birome Holo Ba, Directeur général du Bocs.



Dans le cadre de cet accord, le Fonsis apportera son expertise en structuration financière et en mobilisation de fonds, tout en favorisant l'implication du secteur privé. Le Bocs, quant à lui, assurera un suivi rigoureux, facilitera l’obtention des autorisations nécessaires et coordonnera l’action des acteurs institutionnels clés. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation économique portée par l’État du Sénégal à travers l’Agenda Vision Sénégal 2050. Elle illustre la volonté de créer un écosystème performant où la collaboration entre le secteur public et le secteur privé accélère le développement durable du pays.



Adou Faye

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) et le Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (Bocs) ont signé le 20 février dernier, une convention de partenariat visant à accélérer la mise en œuvre des projets structurants à travers le territoire national.Source : https://www.lejecos.com/Acceleration-de-la-mise-en...