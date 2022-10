Acceptation ou rejet de l’amnistie ?: Le silence troublant de Khalifa Sall

Tout au début des travaux du dialogue politique, des représentants du Pds et Taxawu Sénégal avaient tapé sur la table pour que les faits qui bouchent l’avenir politique de leurs leaders soient amnistiés. Mais cet appel n’avait pas obtenu un écho favorable du côté des représentants du camp du pouvoir, qui avaient fait la sourde oreille sur ces cas.



La société civile non plus n’avait pas insisté sur les cas de Karim et Khalifa qui ont perdu la qualité d’électeur a fortiori celle d’élu. La preuve, tous les deux qui avaient passé le cap du parrainage lors de la dernière présidentielle, ont été invalidés à cause de leurs condamnations.



À l’instar de Karim Wade, Khalifa a été aussi atteint et son avenir politique compromis par une condamnation. Khalifa Sall a été accusé d’un détournement de 1,8 milliard Cfa. Karim Wade et Khalifa Sall ont la particularité d’avoir été politiquement liquidés sur la base d’accusation de détournement de deniers publics.



epuis lors, l’amnistie n’est pas prononcée en leur faveur. Non plus, la loi électorale qui leur retire leur qualité d’électeur abrogée ou modifiée. S’il est actif sur le terrain politique, Khalifa n’est toujours pas électeur et n’est pas éligible.



Maintenant que le Président Sall a proposé une loi d’amnistie qui lui permet de recouvrer ses droits politiques, Khalifa peut se prononcer. Il peut rejeter la faveur comme Karim ou l’accepter. En attendant qu’il se prononce, son silence sur la question reste troublant.

Tribune