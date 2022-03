Accès à l’eau/ Pour apaiser les tensions : Macky Sall exhorte à une gouvernance concertée Le président sénégalais, Macky Sall a exhorté à une gouvernance concertée des bassins transfrontaliers, combinée à la mise en place de systèmes efficaces de régulation et une promotion d’une économie circulaire d’assainissement constituent des leviers à activier afin d’apaiser les tensions liées à l’eau.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mars 2022 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

’’Pour apaiser les tensions liées l’eau et à l’accès universel il y a urgence d’agir sur trois leviers que sont la gouvernance concertée des bassins transfrontaliers pour prévenir les risques de conflits entre autres’’ a-t-il indiqué à l’ouverture au 9ème Forum mondial de l’eau oragnisé à Diamniadio (située à 30 kilomètres de Dakar) .



L’autre aspect est de poursuivre la mise en place de systèmes de régulation efficaces et socialement équitables, l’eau ne pouvant pas être considérée comme un simple bien économique dont l’exploitation est soumise à la loi du marché, a expliqué le président Sall.



Il a égalament évoqué la promotion d’une économie circulaire d’assainissement, à travers le traitement et le recyclage des eaux usées afin de réduire l’impact environnemental et sanitaire et stimuler en même temps la création de nouvelles activités génératrices de revenus.



Pour le chef de l’Etat sénégalais l’ampleur des défis à relever donne du sens aux différentes thématiques de l’édition 2022 du Forum mondial de l’eau axées sur : ’’les mécanismes de financement et de gouvernance de l‘eau potable en milieu rural ; la recherche scientifique pour maximiser l’utilisation de l’eau et la réutilisation des eau usées’’.



’’Il convient aussi de promouvoir davantage l’échange d’expériences et l’innovation scientifique et technologique pouvant aider à une utilisation optimale de l’eau’’, a-t-il préconisé.



Il a, en même temps encouragé les acteurs étatiques à maintenir la dynamique de Dakar dans la perspective de la Conférence des Nations unies sur l’eau prévue en 2023 à Douchanbé en Tajikistan.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook