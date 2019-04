Accès au Notariat : Le Garde des Sceaux exhorte les notaires « à s’ouvrir » aux jeunes

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019

Le nouveau ministre de la Justice a effectué sa première visite officielle hier en assistant aux Journées du Notariat, organisée par l’Ordre des notaires du Sénégal.



A l’occasion, indique « EnQuête ,» Me Malick Sall a exhorté les notaires à ouvrir leur profession aux jeunes. « Le Président Macky Sall a son mandat sous l’auspice de la jeunesse et qui dit jeunesse dit emploi. Donc, nous avons besoin, à tous les niveaux, et chaque fois qu’il y a possibilité, d’absorber le manque d’emplois, nous devons le faire. Et je crois que vous devez le faire », a-t-il lancé.



Abordant l’épineuse question de la charge, qui bloque le marché de l’emploi à une dizaine de jeunes diplômés, le Garde des Sceaux d’assurer : « Sachez que cela se fera sous le sceau de la discussion et je suis convaincu que nous nous entendrons d’autant plus que je suis issue d’un ordre verrouillé ».



Me Malick Sall ajoute qu’ « on ne doit pas avoir peur des professions libérales », Car, on ne peut être 2000 avocats ou notaires, mais le client choisit celui qu’il veut, en qui il a confiance et qui traite son dossier avec rigueur et célérité ».



Mais également souligne-t-il, « on peut être 100, mais il n’y a que 10 qui ont la réputation ».

