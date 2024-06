Accès au financement des entreprises sénégalaises et marocaines : L’Apix et CBAO groupe Attijariwafa bank signe un partenariat

Le directeur général de l’Apix, Bakary Séga Bathily a souligné lors de la signature de cette convention que l’APIX et CBAO groupe Attijariwafa bank comptent, ensemble, travailler pour « faciliter l’accès aux financements des entreprises marocaines et sénégalaises qui souhaitent se développer au Sénégal ».



A travers ce protocole d’accord, confie M. Bathily , ils espèrent augmenter davantage leur volume d’investissements, grâce à ce véhicule financier que propose le groupe Attijariwafa bank à travers sa filiale sénégalaise, la CBAO.



Il souligne également, que grâce à cette collaboration, ils comptent développer des « zones aménagées et des zones industrielles » afin de capter les besoins des salariés et des entreprises qui souhaitent avoir un guichet unique pour le financement de leurs activités.

Il a noté que le groupe Attijariwafa bank est « une référence en la matière » c’est pourquoi ils veulent travailler avec ce groupe panafricain « pour développer ce modèle ».

Pour sa part, l’administrateur directeur général de CBAO groupe Attijariwafa bank confie que le Sénégal entre dans une « nouvelle ère de prospérité, et qu’il va falloir mobiliser toutes les énergies pour capturer toutes les opportunités au bénéfice de l’économie sénégalaise et les sénégalais ».



Mounir Oudghiri indique dans la foulée que Attijariwafa bank et l’Apix font presque le même métier, c’est-à-dire être le catalyseur des idées des entrepreneurs et répondre aux besoins d’investissements.



« Il s’est passé au Sénégal des choses dont nous sommes très fiers », déclare-t-il, précisant que « ce n’est pas seulement les premiers barils qui ont coulé mais c’est aussi une manière de dire notre confiance en tant qu’acteur financier dans ce qui est en train de se projeter ».

Envoyés spéciaux à Casablanca

Ismaila BA et Bassirou MBAYE







