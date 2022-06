Accès frauduleux dans un système informatique: Il vide le compte Wave de son colocataire pour acquérir un portable

Reconnu coupable d'accès frauduleux dans un système informatique et de vol portant sur 710.000 francs, Aliou Diouf a été condamné hier, à trois mois de prison ferme. Assane Sarr ne s'attendait pas à vivre un tel scénario. Son colocataire, Aliou Diouf, s'est emparé de sa puce et carte wave, avant de soutirer 710.000 francs dans son compte. P



Poursuivi pour accès frauduleux dans un système informatique et vol, le prévenu a été traduit hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Taille svelte, mine renfrognée, le trentenaire a confié qu'il n'était pas maître de ses actes. "J'étais saoul. J'ai dérobé d'abord la carte. Je lui ai emprunté ensuite la puce, avant de retirer 710.000 francs dans son compte" a-t-il avoué, tout en soulignant avoir acquis un portable. Aliou Diouf a promis de rembourser sa victime après son élargissement. "Je lui verserai 50.000 francs chaque mois", dit-il.



Assane Sarr a indiqué qu'il vit sous le même toit avec le prévenu depuis sept ans. "Je lui offrais régulièrement du poisson et de l'argent. Le jour des faits, il m'avait emprunté ma carte sim. Quand il me l'a restituée, j'ai constaté qu'elle ne fonctionnait plus. Je l'ai interpellé, mais il m'a rétorqué qu'il l'avait introduite dans sa bouche. Entre-temps, il a subtilisé ma carte wave et vidé mon compte. Il détenait 350.000 francs et un portable neuf au moment de son arrestation. Le reliquat appartient à mes collègues pêcheurs", a-t-il renseigné.



Selon Rewmi, qui donne la nouvelle, l'avocate de la société a requis un an de prison ferme. A sa suite, la présidente de la séance a infligé une peine de trois mois ferme au prévenu et ordonné la restitution des 350.000 francs à la partie civile. Le prévenu devra également allouer 360.000 francs à sa victime