Accès universel à l’électricité : Senelec signe avec Weldy Lamont un accord de financement

Selon un communiqué de presse de Senelec, il s’agit de la concession de Matam- Ranérou - Kanel-Bakel ; la concession de Rufisque Thiès Tivaouane Bambey-Diourbel-Mbacké ; la concession de Foundiougne et la concession de Ziguinchor-Oussouye-Bignona-Sédhiou.



Pour réaliser ces importants projets d’électrification prioritaires, l’Etat du Sénégal et Senelec ont sollicité le concours de financements auprès des partenaires techniques et financiers comme Exim Bank Us. C’est ainsi que, renseigne la même source, Senelec a signé une convention de partenariat avec le groupe américain Weldy Lamont pour la réalisation de différents projets visant à atteindre les objectifs d’accès universel à l’électricité dans plusieurs zones du pays.



Le projet consiste à la fourniture, le transport, la construction de lignes et l’électrification de localités dans le cadre de l’accès universel à l’électricité. En outre, le projet assurera, dans son périmètre, les branchements des clients sur le réseau basse tension ainsi que l’installation intérieure domestique des ménages.



Un système de réseau « mini-grid solaire » sera installé au niveau des villages isolés, éloignés du réseau existant. Le projet prévoit entre autres la fourniture et pose de 120 km de câbles, la fourniture et pose de 150 postes préfabriqués Hta/Bt ; la téléconduite de 100 équipements de poste ; la fourniture et pose 617 km de Lignes aériennes , la fourniture et pose de 1646 km de réseau aérien Bt ; le branchement basse tension de 19200 ménages ; le rééquipement intérieur domestique de 19200 ménages ; la fourniture et pose de 72 nouveaux systèmes « mini-grid » solaire.



Selon la même source, la réalisation du projet permettra d’augmenter le taux d'électrification des ménages ruraux et périurbaines, de participer à l’atteinte de l’objectif d’accès universel à l’électricité en 2025 avec un taux de 100% ; d’avoir une meilleure souplesse d’exploitation ; de sécuriser l’alimentation des clients et de développer les ventes de Senelec.



Adou FAYE

