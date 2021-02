Accessibilité de la finance en faveur du climat : La banque agricole confirme son engagement à l’Etat du Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

La Banque agricole confirme davantage son engagement d’être un partenaire de taille pour l’Etat du Sénégal dans la mise en œuvre de ses engagements à l’accord de Paris et les priorités déclinés dans le Plan Sénégal émergent (Pse) vert. En ce sens, le directeur général Malick Ndiaye a conduit une délégation pour rencontrer le ministre Abdou Karim Sall, en charge de l’environnement et du développement durable.



« Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique en faveur de la Finance Climat entre La Banque Agricole deuxième entité du Sénégal accréditée par le Fonds Vert pour le Climat pour l’accès direct et le ministère de l’environnement et du développement durable (Medd) », informe la Banque. Qui soutient que l’accès au fonds climat via Lba constitue une opportunité de mobilisation de l’investissement privé en faveur du climat par le Sénégal en plus des fonds publics.



Au cours de la rencontre, la même source confie que les autorités ont réitéré leur engagement pour une synergie d’actions en vue de contribuer de manière efficiente à l’atteinte des objectifs de la Contribution déterminée au niveau national (Cdn) notamment par la facilitation de l’accès aux financements du secteur privé pour le développement de projets résilients et sobres en carbone.

Bassirou MBAYE





Source : Le ministre de l’environnement et du développement durable a reçu une délégation de La Banque agricole (Lba) conduite par son directeur général Malick Ndiaye dans le cadre du renforcement de leur partenariat en faveur de la Finance climat.Source : https://www.lejecos.com/Accessibilite-de-la-financ...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos