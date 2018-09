Accident : Trois morts et 4 blessés sur la route de Diouroup

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Septembre 2018 à 19:08

Encore des morts sur la route. Trois morts et quatre blessés, c'est le bilan de l'accident survenu ce vendredi sur la route de Diouroup, dans la région de Fatick. Le choc s'est produit vers 13 heures. Selon la Rfm, qui donne l'information, il s'agit d'une collision entre une voiture 4X4 et une Mercedes.

