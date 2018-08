Accident: Un bus "Tata" tombe de l'échangeur de la Patte d’Oie et fait plusieurs blessés

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Août 2018 à 23:34

Un bus « Tata » s’est renversé en tombant de l’échangeur de la Patte d’Oie, près de l’école Mariama Niass. Les faits se sont produits ce samedi en début de soirée.



On ignore pour l’instant les causes de l’accident, mais selon les témoins, plusieurs passagers ont été blessés dont certains grièvement. Un embouteillage monstre a été constaté sur les bretelles reliées au lieu de l'accident.



