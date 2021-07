Accident: Un camion fauche mortellement une vieille dame et son petit-fils

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 19:31

Une vieille dame d’une soixantaine d’années et son petit-fils ont été mortellement fauchés par un camion ce matin au croisement Moustakhima, dans la commune de Malem Hodar.



Suite à cet accident, les deux victimes ont rendu l’âme sur le coup.



Les éléments de la Compagnie des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux de l’accident, ont acheminé les dépouilles vers la morgue de l’hôpital de Kaffrine.



