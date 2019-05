Accident à Diacksao : Un car "Niaga Ndiaye" tue un jeune motard et fait un blessé grave C'était le comble ! Hier, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un problème de véhicule pour récupérer le corps d'un jeune motard mort, suite à un accident sur la route nationale numéro 1 à hauteur du quartier de Diacksao...

C'est au moment où beaucoup d'amoureux du football suivait le match Barcelone contre Liverpool qu'un accident de la circulation s'est produit sur la route nationale 1 à hauteur du lieu dit "arrêt Diacksao".



Les faits : Deux jeunes gens d'une trentaine d'années, qui roulaient sur une moto dans le sens de Dakar, ont vu leur engin à deux roues glisser sur du gasoil déversé sur l'asphalte. Les deux passagers se sont retrouvés projetés par terre. Malheureusement, un car Ndiaga Ndiaye, qui se trouvait juste derrière eux, est passé sur la tête du jeune homme qui se trouvait derrière, blessant également le conducteur.

Le conducteur du car Ndiaga Ndiaye prend la fuite...



Selon quelques témoins de l'accident, le chauffeur du Ndiaga Ndiaye n'a pas jugé nécessaire de s'arrêter pour s'enquérir du sort des deux motards. Il aurait pris la fuite. Le jeune qui était à l'arrière du scooter décédera quelques minutes après. Informés les sapeurs-pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard à bord d'un... fourgon. Un véhicule qui ne pouvait malheureusement pas récupérer le corps sans vie du jeune homme. Les minutes passent et le corps était toujours exposé sur la chaussée. Ce qui a crée un embouteillage monstre. "Nous n'avons pas de véhicule pour récupérer le corps. Nous avons actuellement un problème de véhicule comme vous l'avez constaté", nous souffle un secouriste après plus d'une heure d'attente. Et puisque le véhicule des sapeurs immatriculé 3409 ne pouvait transporter le corps, la dépouille fut finalement mise dans un minicar pour être acheminée vers la morgue d'un hôpital de la place.





