Accident à Diaobé: Un véhicule tue un directeur d’école sur la Rn6

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Octobre 2021 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Issa Diao, enseignant et Directeur de l'école élémentaire de Sinthiang Sadio, dans la commune de Médina Chérif, est décédé ce mercredi 29 septembre 2021, à la suite d'un accident de la circulation survenu dans l'après-midi sur la RN6 à Diaobé.



D'après les informations recueillies sur place, la victime à bord de sa moto, a été heurtée par un véhicule de type 7 places. M. Diao, gravement blessé, va être évacué à l'hôpital régional de kolda, où il va finalement rendre l'âme aux environs de 16 h.



Issa Diao a été inhumé ce jeudi 30 septembre 2021, laissant derrière lui une femme éplorée et 3 enfants inconsolables, rapporte "La Tribune".

