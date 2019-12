Accident à Kaffrine: un véhicule de la gendarmerie se renverse Un véhicule de la gendarmerie s’est renversé à hauteur de l’axe Nganda-Kaffrine, selon la RFM. Un gendarme a été blessé lors de cet accident et a été transféré à l’hôpital de Kaffrine selon la même source. Les causes de l’accident n’ont pas été révélées.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2019 à 13:34



