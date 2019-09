Accident à Potou : Le bilan monte à 9 morts et les victimes identifiées

Le bilan de l'accident survenu hier à Potou, dans la région de Louga, s'alourdit. Ainsi, il est passé à 9 morts.



D’après l’Observateur, c'est un taxi transportant des supporters d'une équipe de "navétanes" qui est entré en collision avec un véhicule particulier. Après vérification des corps, les 9 victimes de l’accident identifiées. Il s’agit Ndiaga Diaw, 63 ans, ex-responsable de l'Association des usagers du forage de Ndiambé Fall, et sa quatrième épouse. Mamadou Kébé, Secrétaire général de l'Asufor.



Le chauffeur du véhicule particulier, Gora Niang alias Baye Fall, également, neveu du chanteur religieux Abdoulaye Niang. Ils sont tous originaires du village Longhor.



Le chauffeur de taxi, Ousmane Sow, Oumar Diop, Abdou Mbaye et Maguette Diop, originaires du village Gabar 1 et supporters de l'équipe éponyme.



