Accident à Richard-Toll : Un véhicule 4×4 tue 4 personnes Quatre personnes ont été tuées et 5 autres blessés, dans un accident survenu hier matin sur la Rn3, entre Colonat et Nadiel (Richard-Toll). Selon les sources du journal "Les Echos", le choc a eu lieu, après qu'une voiture 4×4 L200, qui roulait à grande vitesse, a perdu son pneu, avant de déraper et de foncer directement sur un Renault qui venait en sens inverse.

