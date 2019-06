Accident à Saint-Louis: le bilan grimpe à 12 morts

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Le bilan de l’accident survenu ce mardi dans la matinée à Ndialam, une localité située à 22 km environ de Saint-Louis, est monté à 12 morts. Sur le coup, dix (10) morts et dix-huit (18) blessés ont été recensés par les sources sécuritaires.



Les deux autres ont succombé à leurs blessures peu après au centre hospitalier régional de Saint-Louis.



Pour rappel, le drame a été provoqué par la collision entre un camion et un véhicule de transport interurbain, dont les passagers étaient venus s’approvisionner à Saint Louis dans le cadre de la fête de la Korité, coïncidant avec la fin du jeûne musulman.



L’adjoint au gouverneur, en charge des affaires administratives, Amadou Diop, a indiqué que les personnes décédées et blessées, sont toutes de la commune de Diama dans le département de Dagana, selon l’Aps.



La veille, un accident similaire survenu à hauteur du village de Rao, a coûté la vie à trois personnes dont le proviseur du lycée de Mpal et son fils, et fait deux blessés graves.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos