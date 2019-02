Accident à Sicap Amitié 1: Le bilan s’alourdit à 7 morts

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 09:01

Le bilan de l’accident survenu dans la matinée du dimanche (hier) à la Sicap Amitié s’est alourdi, passant à 7 morts, selon L’As. Un premier bilan faisait état de 6 morts et 3 blessés graves.



Pour rappel, M. Mbaye, une dame qui conduisait un véhicule 4X4, a perdu le contrôle de celui-ci et a violemment heurté un arbre. Six des passagers dont des enfants qui étaient assis derrière, sont morts sur le coup. Les trois qui étaient devant dont la conductrice elle-même, s'en sont sortis avec des blessures graves.



A signaler que la plupart des victimes sont les enfants de la dame en question.

