Accident à Touba: Une femme décède sur le coup et une autre gravement atteinte

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|

Un accident mortel s'est produit devant la mairie de la cité religieuse de Touba, ville située à près de 200 km de Dakar.



Un véhicule a renversé ce lundi matin, deux femmes. L'une a rendu l'âme sur le coup et l'autre est dans un état grave, informe I-radio dans son édition de 12 heures.

