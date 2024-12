Accident à Yoff-Tonghor : Le ministère des Transports rétablit la circulation, après la dépose de la passerelle

Ce mercredi, un camion a percuté la passerelle de Yoff-Tonghor, bloquant la circulation dans les deux voies. Le ministère des Transports, dans un communiqué, a annoncé avoir rapidement réagi pour rétablir le trafic et procédé, dans la nuit, à la dépose de la passerelle. A noter que cet incident n'a fait qu'un blessé léger, informe iGFM.



Ce mercredi 11 décembre 2024, en fin de matinée, un camion immatriculé DL 1920 E, qui avait sa benne soulevée, a violemment heurté la passerelle de Yoff-Tonghor, occasionnant d'importants dégâts et perturbant la circulation. Fort heureusement, il n'a pas été constaté de perte en vies humaines, mais un blessé léger qui a été pris en charge par les secours et qui a pu rejoindre son domicile.



Aussitôt informé, M. Yankoba Diémé, Ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, a demandé à ses collaborateurs de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des populations et des automobilistes. C'est dans ce cadre que l'AGEROUTE SENEGAL s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts occasionnés et prendre les mesures qui s'imposent.



Ainsi, AGEROUTE SENEGAL, pour des raisons de sécurité, a décidé de procéder, sans plus tarder, à la dépose de la passerelle de Yoff-Tonghor, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 décembre 2024.



Le Ministre Yankoba Diémé constate, pour le regretter, que ce genre d'incident causé sur les passerelles par les gros porteurs, commence à devenir récurrent. Et la cause principale est le non-respect des règles de sécurité et de conduite. Tout en appelant conducteurs et usagers à faire preuve de responsabilité et de civisme, quant à la préservation des infrastructures et au respect des règles de conduite, Monsieur le Ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens rappelle que les conclusions issues des récents Etats Généraux des Transports Publics, ont insisté sur une tolérance zéro quant à l'application des sanctions aux contrevenants des règles du code de la route. Par conséquent, ceux qui ne respectent pas les hauteurs de gabarit et autres auteurs de diverses dégradations sur les infrastructures, s'exposent aux sanctions prévues par la loi.



Le Ministère des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens présente " ses regrets aux populations et aux différents usagers, pour les désagréments causés par cet incident et informe que l'AGEROUTE SÉNÉGAL est à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais ".