Accident à hauteur du Stade LSS : la troisième victime est un jeune apprenti de 19 ans Alors que l’on connaissait dès les premières de l’accident tragique survenu, hier, à hauteur de la passerelle, près du pont de l’émergence de la Patte d’Oie, l’identité de la seule femme disparue dans ce drame, Mama Camara et que la seconde personne est un agent de la Sagam, la 3ème victime est maintenant connue.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Outre, donc, Mama Mané, transitaire au Port de Dakar, âgée de 45 ans, mariée et mère de 3 enfants, originaire de Pikine, qui vivait dans son domicile conjugal aux Hlm Grand-Yoff, la 2ème personne décédée dans l’accident est Mansour Coly. Agé de 42 ans, agent de sécurité à la Sagam et habitant Diamaguène. Ancien joueur de l'Association sportive des forces armées (Asfa), il a été Sapeur-pompier avant d'intégrer la Sagam. Il était marié et père de 2 enfants, renseigne L’Observateur

Ahmed Sy est la 3ème victime. Jeune apprenti âgé de seulement de 19 ans, résidant à Guédiawaye.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos