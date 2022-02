Accident à l’entrée de Touba: Un mort et six blessés enregistrés Un violent accident s’est produit sur la route de Darou Rahmane, à l’entrée Est de la ville de Touba dans la nuit du 24 au 25 février 2022. D’après le « Soleil », il s’’agit d’une collision entre deux véhicules sur la route de Darou Rahmane.

Un mort et six blessés ont été enregistrés dans un accident à Darou Rahmane, à l’entrée de Touba. La victime, un homme âgé de 42 ans, domicilié à Ribot Escale, dans le département de Koungheul, région de Kaffrine, est mort est sur le coup.



Les six autres blessés enregistrés dans cet accident, ont été évacués à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.



Ainsi, le corps sans vie du commerçant a été déposé à la morgue de cet établissement sanitaire.



