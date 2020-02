Accident au parc de Hann : La radiation de l’agent des Eaux et Forêts en perspective

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2020 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un agent des Eaux et Forêts en service au Parc de Hann comme guide des visiteurs, braver un lion. L’agent tente d’intimider le fauve et lui présente sa main. Celui-ci s’en empare et pendant une dizaine de secondes de haut suspense, il réussit à se libérer en assenant un coup de poing au lion.



Une « faute lourde » pour l’agent qui était en plus ivre au moment des faits et qui risque d’être radié si l’on en croit des sources au niveau du ministère de l’Environnement et du Développement durable.



En effet, le conservateur du parc a fait un rapport circonstancié et demandé une sanction à l’endroit de son agent? qui devra être transféré au Directeur des Eaux et Forêts, le Colonel Baïdy Ba. Ce dernier devra, devant cette faute grave de l’agent, proposer sa radiation. Une mesure à laquelle le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall ne devrait pas s’opposer.



Le lion, arrivé très jeune au parc, était le chouchou des agents et guides du parc qui l’ont élevé jusqu’à l’âge adulte et sa mise en cage.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos