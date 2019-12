Accident au stade Lss: Le commandant des opérations de secours précise

Le commandant des opérations de secours, Mohamadou Charles Sonko a réagi suite à l’accident de ce matin, qui a coûté la vie à trois personnes.



« On nous a alerté aujourd’hui à 6h 43mn. Arrivé sur les lieux vers 6h 50mn, on a trouvé une collision entre 4 véhicules, 2 camions frigorifiques, un minicar et un véhicule particulier. Sur les lieux, on a trouvé 11 victimes dont trois corps sans vie et 8 blessés dont 7 graves. Pour ce qui est de l’origine du drame, la gendarmerie va déterminer les causes ».



Selon le commandant, les blessés sont acheminés à l’hôpital général de Grand-Yoff.