Accident de Kaffrine : 32 victimes identifiées par leurs familles Abdou Karim Fofana, ministre porte-parole du gouvernement, a fait le bilan de l’accident qui s’est déroulé hier, à Kaffrine. Il renseigne que 32 des 39 personnes décédées dans cet accident, ont été identifiées. Et il annonce la mise en place d’une commission régionale d’accompagnement des victimes.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2023 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

In extenso, l’intégralité de son texte



« Dans le cadre du suivi de la prise en charge des victimes de l'accident de Sikilo, dans le département de Kaffrine, intervenu ce dimanche 8 janvier 2023, le point de la situation, effectué le lundi 9 janvier 2023, à 16h, laisse apparaître les informations suivantes :



• sur les 39 personnes décédées, 32 ont été identifiées par leurs familles ;



• le nombre de victimes recensées est passé de 139 à 140 (39 décès et 101 blessés) ;



• 10 blessés graves sont sous traitement ;



• une commission régionale de suivi et d'accompagnement des victimes, dirigée par le Gouverneur de la région de Kaffrine, est instituée ;



• la commission débute ses activités ce lundi, à partir de 17h. »



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook