Accident de Kaffrine: La Crbs s’incline devant la mémoire des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2023

La Convergence pour le renouveau du basketball sénégalais (Crbs) a appris avec consternation la mort accidentelle de plusieurs des compatriotes sur la route de Siloko dans le département de Kaffrine, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier 2023.



La CRBS adresse en cette douloureuse circonstance ses plus sincères condoléances, ainsi que celles de ses membres aux familles des défunts, au Gouvernement et Peuple Sénégalais. Elle souhaite prompt rétablissement aux blessés.



En conséquence, sa conférence de presse initialement prévue le jeudi 12 janvier 2023 est reportée à une date ultérieure, suite au deuil national de 3 jours décrété par le Président de la République. Elle prie afin que les âmes des disparus reposent en paix.



