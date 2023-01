Accident de Kaffrine: Pape Ibrahima Faye prend la defense de Mansour Faye

Victimes d’attaques dans l’affaire dite de la tragédie de Gniby, le président Macky Sall et le ministre Mansour Faye peuvent compter sur le soutien du réseau républicain d’information et de la communication (2RIC) piloté par Pape Ibrahima Faye. Le paradoxe dans cette pénible affaire d’accident, selon 2RIC, «est le semblant de procès que des gens peu scrupuleux veulent faire, procès dont le seul but est de ternir l'image de deux hommes: le Président Macky Sall et le MITTD Mansour Faye ».



«Quelle honte! Quelle bassesse! En lieu et place d'une analyse profonde de la chose ( analyse devant permettre d'éradiquer ou tout au moins s'amenuiser ce genre de catastrophe), ces politiciens véreux, souvent sous la casquette de la société civile, essaient de tout mettre sur le dos du MITTD ( donc du Président Macky Sall). Quel est le rapport entre l'éclatement d'un pneu défectueux et le Ministre des Infrastructures, du Transport Terrestre et du Désenclavement? Quelle incongruité ! Une absurdité à la limite! La lâcheté n'est pas seulement un acte contre-nature qui consiste à poignarder quelqu'un dans le dos, c'est aussi le fait de sauter sur n'importe quelle occasion, sans réflexion aucune et avec des arguments fort fallacieux, pour dénigrer les gens », déplorent le patron du Fonds d’entretien routier (Fera) et ses alliés.



Avant de se demander, «Et si nous revoyons d'abord nos comportements ? Combien de fois n'a t-on pas vu des gens s'engouffrer dans un véhicule déjà plein au lieu d'en attendre un autre, sous prétexte qu'ils sont pressés? Combien de fois n'a t-on pas pris un véhicule qui ressemble à un tas de ferrailles pour nous déplacer? Combien de fois n'a t-on pas assisté à des infractions commises par des chauffeurs et qui continuent à faire rouler leur véhicule comme si de rien n'était? Combien de fois n'a t-on pas vu des gens être en détention du certificat de visite technique de leur voiture alors qu'ils n'ont même pas bougé de chez eux? Et les exemples font profusion... Maintenant, parce qu'incriminer Mansour Faye ou le Président Macky Sall les arrange ( pour leur sournois dessein), ces gens peu scrupuleux tentent de tordre le cerveau des Sénégalais pour assouvir leur obscur désir ».



Selon le réseau républicain d’information et de la communication, «Passer par le drame de Gniby pour atteindre votre but ne saurait être qu'une fantaisie, une de plus dans votre besace que les mites ont fini par ronger le fond. Respectez un peu ce moment de recueillement et de prières pour notre Nation. Faire de la politique, c'est bien; mais la faire en faisant fi de la douleur des gens, de leur consternation et de leur désarroi, relève de l'inhumain et de la recherche effrénée d'aura, de pouvoir. Le pouvoir lui même, c'est Dieu qui le donne à qui Il veut et c'est au Président Macky Sall à qui revient la charge de Président de la République du Sénégal.



Être le beau frère du PR n'est ni une tare, ni un péché pourvu que l'on soit compétent. Et cette compétence, M. Mansour Faye en a suffisamment. Et qui plus est, il ne saurait être tenu responsable du comportement de certains chauffeurs, ni de l'état de leurs pneus ou véhicules! Introspection générale, voilà qui à notre sens doit être faite pour ne plus jamais assister à ce genre de drame ». Avant de conclure en ces termes, «Alors, arrêtez vos gémissements puérils! Le Sénégal vaut mieux et plus que vos sempiternels soubresauts dignes d'un cabri qui vient de naître car, comme nous le savons tous, le cabri a des jambes frêles qui risquent de se briser à force de cabrioles non mesurées ».