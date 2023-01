Accident de Kaffrine: Une enveloppe de 200 millions FCfa pour les blessés et les familles des victimes

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

Samba Ndiobène Ka, Ministre de l’équité territoriale rappelle le soutien moral du Président Sall aux victimes et aux familles. Effectuant le déplacement, il a donné instruction à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les blessés. En plus de cela, il a dégagé une enveloppe de 200 millions de FCfa.



Ainsi, le Ministre a demandé au transporteurs de respecter les normes du code de la route pour éviter les accidents de circulation.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook