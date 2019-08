Accident de Kaleane : les deux blessés acheminés à Dakar

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 09:23

Les deux blessés de l’accident de la route survenu lundi à hauteur de Kaléane (Oussouye) ont été évacués à Dakar par un avion de l’armée. Les deux victimes se trouvaient dans un état grave, constate-t-on. Le bilan de l'accident est 6 morts et de 2 blessés. Ces derniers étaient internés à l'hôpital régional de Ziguinchor. L’accident implique un véhicule de type « 7 places » et un Camion (voir image).

