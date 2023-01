Accident de Sikilo: L’invite de Bby aux populations et aux autorités

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2023 à 12:42

Le Secrétariat exécutif permanent (Sep) de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) demande à tous les acteurs du transport, aux autorités, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux citoyens, de prendre conscience de la nécessité de veiller au strict respect des lois et règlements et des contraintes de la circulation routière, pour assurer paix et sécurité à tous les usagers de la route.



Dans un communiqué parcouru par «L’As », la mouvance présidentielle pense qu’il y va de la sécurité de tout le monde. La coalition présidentielle invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que pareil drame ne se reproduise plus, en faisant appliquer de manière durable, toutes les mesures tirées des conclaves. Le Secrétariat exécutif permanent de Bby s’associe, par ailleurs, au deuil qui frappe toute la nation sénégalaise.

Ndèye Fatou Kébé