Accident de Sikilo : Le bilan de l’accident est passé de 40 à 70 morts

Le bilan de l’accident survenu dimanche dans la région de Kaffrine, précisément à Sikilo, dans la nuit du 7 au 8 janvier 2023, qui a enregistré officiellement 40 décès, s’est alourdi à 70 décès, selon un dernier établi par "L’Observateur".



Un terrible accident de la route, a eu lieu dans la nuit de samedi à ce dimanche 8 janvier 2023, à Sikilo, dans le département de Kaffrine. Le bilan officiel faisait état d’une quarantaine de personnes décédées dans la collision de deux bus, lisait-on dans "Senenews".



Mais le décompte macabre est beaucoup plus lourd. Selon Ibrahima Barry, 46 ans, le bilan des personnes décédées s’est lourdement accru et est passé de 40 à 70 décès. Même si les autorités ne l’ont pas pris en compte. Des victimes déplorent l’attitude de certains médecins, qui ont malheureusement des victimes qui sont toujours souffrantes.



En ce qui concerne le sieur Barry, ll confie que pendant plus de deux mois, il a décaissé plus de 3 millions FCfa pour se soigner dans une clinique à Tambcoundaa.



D’après les éléments de l’enquête, l’éclatement d’un pneu serait à l’origine du grave accident de la route, ayant impliqué deux bus qui sont entrés en collision. Un bus de transport public a quitté sa trajectoire, avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse.