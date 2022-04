Accident de Tataguine : le bilan macabre s’élève désormais à 8 morts

De 7 corps sans vie, le bilan de l'accident de Tataguine s'est alourdi à 8 morts. En effet, une huitième personne a succombé à ses blessures à l’hôpital de Fatick, où elle a été évacuée.



«On a été alertés pour un choc entre un véhicule malien de transport d’hydrocarbures et un véhicule de type 4X4 qui avait 5 personnes à son bord. Malheureusement, ces 5 personnes sont toutes décédées", a expliqué le Commandant Sada Dieng du Groupement d’incendie et de secours.



Pour le second accident à Tataguine Bambara, il explique: "Il s’agissait d’un renversement. Il y avait 5 personnes à bord du véhicule et deux personnes ont malheureusement succombé", regrette-t-il.

iGFM