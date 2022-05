Accident de la circulation à Mbour: 3 morts et 4 blessés, enregistrés

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 22:38 | | 0 commentaire(s)|

Un accident de la circulation s’est produit ce dimanche, à hauteur de Bandia sur la route de Mbour.



D’après la Rfm, c’est un bus et un véhicule particulier qui sont entrés en collision. 3 morts et 4 blessés, comptabilisés.



Ousmane Wade