Accident de la corniche des Almadies : 5 ans requis contre le chauffeur, ivre, qui avait tué 3 Guinéens d’une même famille Walid Hassan, du nom de ce chauffeur ivre, qui avait percuté une chambre, tuant 3 membres d’une même famille guinéenne, aux Almadies, pourrait payer très cher cet accident.

Lundi 24 Juin 2019

Et pour cause, le Procureur du tribunal de grande instance de Dakar, statuant en flagrant délit, a requis 5 ans, ferme contre lui, estimant que la loi doit s’appliquer dans toute sa rigueur. De surcroit, Walid Hassan avait volé la voiture de son père, avec laquelle, il avait fait l’accident.

Quant à la famille de la victime, elle a réclamé 2 milliards de francs de dommages et intérêts, à travers ses avocats.



