Accident de la délégation de ISEG Sports à Louga: les demi-finales retour de la Coupe du Sénégal de basket reportées La Fédération sénégalaise de basket-ball est obligée de choisir une autre date pour organiser les demi-finales retour de la Coupe du Sénégal de basketball. L'équipe d'ISEG qui devait affronter en déplacement dans la capitale du nord, le Saint-Louis Basket Club a fait un accident sur la route de Louga; ce qui a chamboulé le programme des demi-finales retour.

En demi-finale aller, le match qui devait opposer Saint-Louis Basket Club et lISEG Sports n'a pas eu lieu mercredi dernier pour cause d'accident: "Le match entre ISEG et Saint Louis Basket Club était prévu le mercredi dernier, mais l'équipe de ISEG Dakar, en reliant Saint Louis a fait un accident, à hauteur de Louga. Les joueuses et une partie de la délégation ont été évacuées à l'hôpital pour des soins médicaux, car il y a eu quelques blessés", a expliqué Pape Laye Faye, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basket.



Il précise que les blessures n'étaient pas si graves: Trois joueuses étaient un peu secouées et elles ont dû faire, une fois à Dakar, des examens complémentaires comme des scanners et autres...



Pour les autres, certaines ont même repris les entraînements hier après-midi. Plusieurs autres membres de la délégation se sont sortis de l'accident sans blessure, a-t-il indiqué.

C'est la principale raison pour laquelle, le match a été reporté. Du coup, les matches comptant pour les demi-finales retour programmés pour ce samedi, ont aussi été aussi reportés. Certains responsables de la fédération sénégalaise de basketball se sont rendus à l'hôpital pour s'enquérir de leur état de santé.



M. Faye n'a pas manqué de magnifier l'assistance de laLligue de Saint-Louis qui a fait le déplacement pour voir l'état des bléssés.



Quant à l'autre rencontre comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, elle s'est soldée par la victoire de l'ASCVD sur le Dakar Université Club 66 à 62, soit 4 points d'écart.

Pour le moment, seule la Fédération sénégalaise de basketball est habilitée, selon Pape Laye Faye, à fixer une autre date pour la suite de cette compétition.













Ngaty Ndoye

