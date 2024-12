Accident du cortège de Pastef à Mbacké : un troisième décès enregistré

L’accident du cortège de PASTEF à Mbacké, sur la route de Darou Naïm, a fait une troisième victime, un troisième décès précisément. Après Serigne Macké Thiam et Mondou Tall, Baye Lahat Gaye, dans le coma depuis l’accident, a rendu l’âme hier à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. Âgé d’une vingtaine d’années, le jeune « patriote » luttait contre la mort depuis l’accident qui a eu lieu durant la campagne électorale pour les besoins des élections législatives, selon Source A ce samedi, repris par Senenews.

.



Blessé et dans le coma, il était admis aux urgences à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. Et, selon certaines indiscrétions, le jeune homme n’a jamais pu se réveiller. C’est hier qu’il est décédé, portant ainsi le nombre de décès à trois. Pour rappel, l’accident a eu lieu au début du mois de novembre.