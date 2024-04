Accident du détachement sénégalais de la MICEGA en Gambie : Un militaire tué et huit blessés

Un accident de la route a frappé le détachement sénégalais de la Mission de la CEDEAO en Gambie (MICEGA), entraînant le décès d’un militaire et blessant huit autres, dont un grièvement.



D’après les informations fournies par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), l’accident s’est produit à proximité du village de Kalaji, lors d’une mission entre Keur Ayib et Kafenda.



Un véhicule militaire a tenté d’éviter un véhicule civil roulant en sens inverse, ce qui a conduit au renversement du véhicule militaire. Le bilan provisoire fait état d’un militaire décédé et de huit blessés, parmi lesquels un dans un état grave. Les victimes ont été rapidement évacuées vers les hôpitaux militaires de Dakar, pour y recevoir les soins nécessaires.



Le DETSEN 7/MICEGA, déployé en Gambie depuis le 22 septembre 2023, est le détachement sénégalais engagé dans cette mission.

















