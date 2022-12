Accident entre Rao et Gandon: Un mort et quatre blessés graves enregistrés

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

Un choc entre un véhicule de transport en commun « 7 Places » et un camion frigorifique a fait 8 victimes dont un corps sans vie et 4 blessés graves, sur la route nationale n°2 entre la commune de Gandon et l’arrondissement de Rao. Le véhicule « 7 Places » en provenance de Saint-Louis a percuté le camion frigo en stationnement au bord de la chaussée.



La victime, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, a été acheminée à la morgue du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis par les éléments de la 51e Compagnie d’incendie et de secours de Saint-Louis.



D’après Ndarinfo, l’accident a aussitôt causé un embouteillage monstre sur cet axe de la RN2 où des scènes tragiques similaires sont très fréquentes. Une énième tristesse qui rappelle la lancinante question de la vétusté des véhicules « 7 Places ».



