Accident mortel à Diassap : Un conducteur de Jakarta quitte la voie et perd la vie Un accident tragique sur la Rn3 a coûté la vie à un conducteur de moto Jakarta. Le choc s’est produit ce dimanche, vers les coups de 19h. Selon certaines sources, le jakartaman de 22 ans, M. Kâ, transportait à bord de sa moto un élève caporal.

Mercredi 11 Novembre 2020 à 08:45

D’après « Le Quotidien », c’est en cours de route qu’il a eu un choc frontal avec un véhicule immatriculé DL-0550-H à la sortie de Thiès, à hauteur du village de Diassap.



La violence du choc n’a laissé aucune chance au jeune conducteur qui est mort sur le coup. Plus chanceux, son client blessé a été admis au Centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



