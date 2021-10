Accident mortel à Thiaroye Tally Diallo : Un bus de la ligne 51 écrase un malade mental, les populations se rebiffent Les populations de Thiaroye Tally Diallo et environs ont vécu une folle matinée mardi. Un peu avant midi, un bus tata de la ligne 51 a renversé un jeune qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Le choc était si violent que le jeune en est mort sur le coup.

La nouvelle s'est répandue ensuite en traînée de poudre dans ce populeux quartier de la banlieue, où, visiblement, la victime, malgré son état mental, était aimée de tous. Son accident a soulevé un vent de révolte des populations riveraines. Elles se sont attaquées au bus et l’ont complètement saccagé.



Les policiers du commissariat de Thiaroye sont intervenus en dernier ressort à coup de grenades lacrymogènes. Ainsi, durant près de trois tours d'horloge, la circulation était bloquée sur cet axe très emprunté pour rallier les quartiers des profondeurs de la Banlieue.

