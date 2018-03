Accident mortel sur l’autoroute à péage: Ismaïla Madior Fall met hors de cause la gendarmerie

Alors que les témoins oculaires pointent la responsabilité des gendarmes qui roulaient en sens inverse, le Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall parle de tentative d’évasion du détenu comme cause de l’accident mortel survenu vendredi sur l’autoroute à péage. Le ministre de la justice ne s’est pas retenu de commenter, pour ainsi laver à grande eau les pandores. « Ce type d’accidents malheureux survient dans quasiment dans tous les pays », dit-il.



D’après L’Observateur qui rapporte ses propos, Ismaïla Madior Fall a ensuite rendu grâce à Dieu, arguant « qu’il est heureux qu’au Sénégal, ce type d’accidents malheureux n'intervienne qu'exceptionnellement. En réalité, c’est le premier cas que nous déplorons. Cela prouve que dans nos pays, nous prenons toutes les dispositions idoines afin de garantir la sécurité de nos prisons, les brigades de gendarmerie et police pour parer à toute éventualité. Ce qui s’est passe peut être qualifie d’évènement exceptionnel. Maintenant lorsqu’un évènement exceptionnel se produit, il urge de l’analyser en profondeur, tirer les enseignements, afin que pareille situation ne se reproduise ». Il s’exprimait en marge de la cérémonie de fête de sortie de promotion de la faculté de Sciences juridiques et politiques, de l’Université Cheikh Anta Diop.



