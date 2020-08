Accident mortel sur la route nationale N°2, à 30 km de Touba Un camion a fauché un moto Jakarta sur la route nationale, à 30 km Touba. Un témoin affirme que c'est le conducteur du moto qui a voulu doubler en troisième position et malheureusement, il s'est trouvé nez à nez avec un Ndiaga Ndiaye qui roulait également à vive allure. Ne pouvant plus stopper et pris de panique, il a perdu le contrôle de son engin et a fini sa course sous le camion. Le conducteur est ainsi mort sur le coup avant l'arrivée des secouristes.

