Accident près du pont de l’Emergence: la dame décédée, Ndèye Mama Mané était mariée et mère de 3 enfants La dame tuée ce jeudi matin à hauteur de la passerelle jouxtant le pont de l’Emergence, qui a fait 3 morts et 7 blessés graves, s’appelle Ndèye Mama Mané. Transitaire de profession, elle était mariée et mère de 3 enfants. Selon plusieurs témoignages, elle conduisait depuis plusieurs années, mais n’a jamais eu d’accident.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019



