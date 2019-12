Accident près du pont de l’émergence : la dame décédée, Ndèye Mama Mané était mariée et mère de 3 enfants La dame tuée ce jeudi matin à hauteur de la passerelle jouxtant le pont de l’émergence, qui a fait 3 morts et 7 blessés graves, s’appelle Ndèye Mama Mané.. Transitaire de profession, elle était mariée et mère de 3enfants. Selon plusieurs témoignages elle conduisait depuis plusieurs années, mais n’a jamais eu d’accident.

